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ГБР допросила Порошенко по делам "Прямого" и "Кузни на Рыбальском"

ГБР допросила Порошенко по делам "Прямого" и "Кузни на Рыбальском"
14:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Порошенко дал показания по "Прямому" и дополнил свидетельства по "Кузне на Рыбальском".

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко является свидетелем в трех уголовных производствах, расследуемых Государственным бюро расследований (ГБР), отмечает его адвокат Игорь Головань.

"Все уголовные производства были открыты без события преступления. Если говорим о сегодняшнем дне, то речь идет о так называемом деле, связанном с телеканалом "Прямой"... Единственное, что могу сказать, мы не получили ни одного даже намека... какой именно налог, в какой сумме и в какой юрисдикции, я так думаю, следователи не понимают. То же касается и так называемого отмывания средств... там вообще не о чем было говорить...свидетель Петр Алексеевич насколько мог, дал исчерпывающие ответы", - рассказал адвокат журналистам после завершения допроса Порошенко в ГБР в понедельник в Киеве.

В то же время он отметил, что Госбюро не дало ему разрешения на разглашение данных досудебного расследования.

Головань также выразил мнение, что нет необходимости в проведении этих допросов, а вызовы на допрос делаются "для шоу".

"Мы уверены, что все это (уголовное преследование – Ред.) инспирируется из государства-агрессора", - добавил адвокат.

Отвечая на уточняющий вопрос, в каких именно делах Порошенко является свидетелем, Головань сказал: "Сегодня мы перевыполнили план, поскольку еще были вопросы по делу "Кузни на Рыбальском". Мы дали дополнительные ответы... и допросились дополнительно... Порошенко является свидетелем в двух производствах (по телеканалу "Прямой" и по заводу "Кузня на Рыбальском" – Ред.) сегодня нам сказали еще об одном".

Адвокат также сообщил, что не может сказать дату следующего допроса, отметив лишь, что это будет не скоро.

Как сообщалось, в мае 2019 года бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что намерен подать в ГБР заявления о якобы совершении преступлений Порошенко и его окружением. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском".

23 мая директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ГБР изучает заявление Портнова о совершении экономического преступления Порошенко. По его словам, в данном заявлении речь идёт о совершении "определенных экономических преступлений, которые связаны с "Ленинской кузней" (ныне - "Кузня на Рыбальском").

3 июля Портнов сообщил, что суд удовлетворил ходатайства следователей о доступе к документам на предприятиях "Кузня на Рыбальском" и телеканале "Прямой".

Порошенко явился на допрос в ГБР

"Фабула – отмывание преступных доходов, офшоры, оформление акций на подставных лиц и неуплата налогов", - пояснил Портнов.

25 июля Порошенко на допросе в ГБР уже давал пояснения, касающиеся соглашения о купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском".

Осенью 2018 года бизнесмен Сергей Тигипко приобрел у Порошенко ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев).

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Петр Порошенко, ГБР, Прямой, Кузня на Рыбальском.
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