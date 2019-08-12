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Порошенко: Мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала

Порошенко: Мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала
14:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата "Прямого", но отвергает свое отношение к телеканалу.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявляет о попытках рейдерского захвата телеканала "Прямой".

"Есть все основания утверждать, что мы имеем дело с попыткой рейдерского захвата "Прямого" канала, инициатором которого является господин Портнов (бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов – ред.)", - сказал Порошенко журналистам в понедельник в Киеве.

Он отметил, что по заявлению Портнова, которое "ничего общего не имеет с правдой", ГБР более трех месяцев "делает попытку терроризировать журналистов".

"Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом", - добавил Порошенко.

Неизвестные попытались забросать Порошенко яйцами, но промахнулись

Пятый президент Украины также отметил, что его команда будет делать решительные шаги по противодействию вторжению в информационное пространство Украины ресурсов, средств, и инструментов влияния со стороны страны-агрессора.

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Петр Порошенко, ГБР, Прямой.
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