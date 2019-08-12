ЦИК зарегистрировала первых нардепов

Новости Украины:ЦИК зарегистрировала первых 25 народных депутатов Украины.

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник, 12 августа, зарегистрировала пятерых народных депутатов Украины, избранных на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе и 20 избранных в одномандатных избирательных округах.

Об этом сообщается на странице ЦИК в соцсети Facebook.

Из зарегистрированных 5 депутатов были выдвинуты от партии "Слуга народа" (в том числе один избран по многомандатному округу), 4 – от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (в том числе два – по многомандатному округу), 2 – от партии "Европейская солидарность" (оба - по многомандатному округу) и остальные 14 – самовыдвиженцы.

Как сообщалось, 3 августа ЦИК объявила 225 парламентариев, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе. По состоянию на 5 августа ЦИК также признала избранными 198 нардепов в одномандатных избирательных округах.

6 августа ЦИК приняла протокол избиркома об итогах голосования на округе №210 (Черниговская обл., с центром в Прилуках) с пометкой "уточненный", который стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов по итогам голосования.

7 августа в официальных изданиях (газеты "Голос Украины" и "Урядовый курьер") был опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. В перечне нет победителя одномандатного округа №210.

Согласно ст.100 закона "О выборах народных депутатов Украины", избранные народные депутаты должны в 20-дневный срок со дня публикации результатов выборов подать в ЦИК документы об увольнении с предыдущего места работы, несовместимого с депутатским мандатом, либо об отказе от другого представительского мандата. Подача таких документов является основанием для регистрации народного депутата и выдачи ему временного удостоверения, которое дает ему право принять присягу в сессионном зале Верховной Рады.