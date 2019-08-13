Зеленский внес изменения в указ об увольнении Цигикала с должности начальника ГПСУ

Новости Украины:Соответствующий указ президента Украины был обнародован 12 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ об увольнении Петра Цигикала с должности начальника Государственной пограничной службы.

Соответствующий указ №592/2019 от 12 августа опубликован на сайте главы государства.

"Внести в указ президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об увольнении Цигикала с воинской службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мер", - говорится в документе.

31 мая Зеленский уволил Цигикала с должности начальника Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала, который занимал эту должность с июля 2017 года.

13 июня президент назначил на должность начальника ГПСУ Сергея Дейнеко.