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Зеленский внес изменения в указ об увольнении Цигикала с должности начальника ГПСУ

Зеленский внес изменения в указ об увольнении Цигикала с должности начальника ГПСУ
01:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Соответствующий указ президента Украины был обнародован 12 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ об увольнении Петра Цигикала с должности начальника Государственной пограничной службы.

Соответствующий указ №592/2019 от 12 августа опубликован на сайте главы государства.

"Внести в указ президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об увольнении Цигикала с воинской службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мер", - говорится в документе.

31 мая Зеленский уволил Цигикала с должности начальника Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала, который занимал эту должность с июля 2017 года.

13 июня президент назначил на должность начальника ГПСУ Сергея Дейнеко.

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Все по теме:

ГПСУ, Владимир Зеленский, Петр Цигикал, Изменения указа, Увольнение Цигикала.
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