Зеленский упросил получение гражданства защитникам Украины и гражданам РФ

Новости Украины:Владимир Зеленский упростил процедуру приобретения гражданства для защищавших Украину иностранцев и для подвергшихся политическим преследованиям граждан РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины, расширив таким образом перечень лиц, которые могут получить украинское гражданство, на иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину, и на граждан РФ, подвергшихся политическим преследованиям.

Текст соответствующего указа №594/2019 "Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям" от 13 августа опубликован на сайте главы государства во вторник.

Президент Украины Владимир Зеленский также поручил Кабинету министров разработать и внести в Верховную Раду законопроект об упрощении порядка приобретения украинского гражданства россиянами, которые подверглись политическому преследованию на родине, и лицами, которые воевали за украинское государство, а также проект закона о порядке предоставления убежища.

Так, согласно указу президента №594/2019 от 13 августа 2019 года, обнародованному на сайте главы государства, Зеленский поручает Кабмину безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, "направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям, и иностранцами и лицами без гражданства, которые законно проходили (проходят) военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и/или принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведение непосредственно в районах антитеррористической операции в период проведения и/или принимали участие в выполнении боевых или служебных задач антитеррористической операции и/или принцами участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях".

Также данным указом Кабмину поручается в трехмесячный срок разработать проект закона Украины о порядке предоставления убежища.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принятия в установленном порядке соответствующих решений;

При участии Службы безопасности Украины Кабмин должен провести проверку соблюдения Государственной миграционной службой Украины, Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины требований законодательства Украины в сфере гражданства при принятии решений об оформлении приобретения гражданства Украины;

Указ вступает в силу со дня его опубликования.