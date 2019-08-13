Скачать
Вторник, 13.08.2019
НАПК распределит финансирование между политическими партиями
НАПК распределит финансирование между политическими партиями
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Данилюк: Форум по Донбассу проведут осенью
Динамо разгромило юношескую сборную Беларуси в контрольном матче
Динамо разгромило юношескую сборную Беларуси в контрольном матче
Disney может выпустить сиквел "Аладдина"
Disney может выпустить сиквел "Аладдина"

Данилюк увидел в Медведчуке угрозу для нацбезопасности

Данилюк увидел в Медведчуке угрозу для нацбезопасности
14:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Данилюк считает Медведчука в парламенте "угрозой".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает присутствие председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента России Виктора Медведчука в украинском парламенте "угрозой" нацбезопасности Украины.

Об этом он сообщил в интервью ВВС Украина.

Отвечая на вопрос о том, что Медведчук заявляет, что якобы имеет собственный мирный план по Донбассу, на который, по его словам, согласны в Москве, Луганске, Донецке, но не согласны в Киеве, и используются ли его какие-то наработки, Данилюк отметил: "Я не знаю о плане Медведчука. И если он уже говорит, что его не воспринимают в Киеве, то наверняка он его с кем-то обсуждал".

"Исходя из его политической позиции, по тому, как он вел себя во время избирательной кампании и до этого, то у меня есть определенные опасения, что этот план - не в интересах Украины. Но не хочу забегать вперед, о таком плане я не знаю", - добавил Данилюк.

Данилюк рассказал, что произойдет после истечения контракта по газу с РФ

На вопрос, видит ли он как секретарь СНБО угрозу нацбезопасности в том, что Медведчук прошел в парламент, Данилюк сказал: "Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию. Да, он будет использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Угроза ли это? Да, это угроза. Но в конце концов он был избран депутатом, Украина - демократическое государство, поэтому надо уметь работать и с такими вызовами в парламенте. И не только в парламенте".

Как сообщалось ранее, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - По жизни" Виктора Медведчука отстранили от Минского процесса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

СНБО, Виктор Медведчук, Александр Данилюк, ОПЗЖ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Представитель Зеленского: Украина не перекрыла русло реки Днепр
02 Оригинальные СМС поздравления с Днем рождения на 13 августа
03 Главные события 12 августа: Зеленский в Житомире, Порошенко в ГБР и декларации Смолия
04 Гороскоп на сегодня, 13 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Чубаров призвал не возобновлять поставки воды в Крым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
Супрун рассказала, почему тошнит после арбузов
Суд опустил экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко под залог
Суд опустил экс-главу отдела НКРЭКУ Ревенко под залог
Юнкер &quot;завязывает&quot; с участием в политике ЕС
Юнкер "завязывает" с участием в политике ЕС
Twitter начала тестировать новую функцию
Twitter начала тестировать новую функцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь