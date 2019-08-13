Данилюк рассказал, сколько выделят на оборону в 2020 году

Новости Украины:Финансовая поддержка в 2020 году национальной безопасности и обороны останется на том же уровне в 5% ВВП.

В бюджете на 2020 год финансирование нацбезопасности и обороны останется на уровне 5% от ВВП.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью ВВС News Украина, отвечая на вопрос о финансировании сектора нацбезопасности и обороны в следующем году.

"Во-первых, есть определенные требования к бюджету нацбезопасности и обороны. Были закреплены ограничения в законе о нацбезопасности - 5% от ВВП. Понятно, что финансирование уменьшено не будет, эти параметры будут соблюдать", - заверил Данилюк, добавив, что внимание будет сфокусировано прежде всего на эффективности использования средств.

"Когда мы проводили встречи со всеми министерствами и ведомствами, обсуждали структуру этого бюджета (на 2020 год - ред.), то мы договорились о том, что не будем просто индексировать расходы прошлых лет. Нам нужно понимать, что не каждый защищает свой орган, а безопасность в государстве зависит от того, насколько эффективно они работают", - подчеркнул секретарь СНБО.

Он также сообщил, что финансироваться будут в первую очередь реформы, чтобы не дублировались функции и финансирование разных структур.

Отвечая на вопрос о проблемах финансирования в Государственной пограничной службе, Данилюк сообщил, что изменения в бюджет на 2019 год, которые смогут решить эту проблему, будут принимать новые Верховная Рада и правительство.

"В сентябре будет новая Верховная Рада, новое правительство, они этим займутся", - пообещал глава Совбеза.