Данилюк рассказал, сколько выделят на оборону в 2020 году

В бюджете на 2020 год финансирование нацбезопасности и обороны останется на уровне 5% от ВВП.
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в интервью ВВС News Украина, отвечая на вопрос о финансировании сектора нацбезопасности и обороны в следующем году.
"Во-первых, есть определенные требования к бюджету нацбезопасности и обороны. Были закреплены ограничения в законе о нацбезопасности - 5% от ВВП. Понятно, что финансирование уменьшено не будет, эти параметры будут соблюдать", - заверил Данилюк, добавив, что внимание будет сфокусировано прежде всего на эффективности использования средств.
"Когда мы проводили встречи со всеми министерствами и ведомствами, обсуждали структуру этого бюджета (на 2020 год - ред.), то мы договорились о том, что не будем просто индексировать расходы прошлых лет. Нам нужно понимать, что не каждый защищает свой орган, а безопасность в государстве зависит от того, насколько эффективно они работают", - подчеркнул секретарь СНБО.
Он также сообщил, что финансироваться будут в первую очередь реформы, чтобы не дублировались функции и финансирование разных структур.
Отвечая на вопрос о проблемах финансирования в Государственной пограничной службе, Данилюк сообщил, что изменения в бюджет на 2019 год, которые смогут решить эту проблему, будут принимать новые Верховная Рада и правительство.
"В сентябре будет новая Верховная Рада, новое правительство, они этим займутся", - пообещал глава Совбеза.