В "Евросолидарности" поддержали указ Зеленского об упрощении получения гражданства

Новости Украины:В "Европейской солидарности" прокомментировали указ Зеленского об упрощении получения гражданства.

В партии "Европейская солидарность" прокомментировали указ президента Владимира Зеленского об упрощении получения гражданства для иностранцев, которые защищали Украину, и россиян, подвергшихся политическим преследованиям.

На брифинге в Киеве на вопрос журналистов о том, как партия относится к подписанию президентом этого указа, новоизбранный народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Забродский ответил, что в целом "ЕС" поддерживает его.

"На наш взгляд, те, кто защищал нашу Украину с оружием в руках, имеют право на то, чтобы получить гарантии, в том числе и гражданство со всем пакетом прав и, соответственно, обязанностей граждан Украины", - сказал он.

Однако Забродский отметил, что во время реализации указа должен быть отработан четкий механизм проверки кандидатов на получение гражданства.

По мнению новоизбранного депутата от "ЕС" Иванны Климпуш-Цинцадзе, упрощение предоставления украинского гражданства россиянам, подвергшимся преследованиям, это очень поспешный шаг. Она отметила, что практика других государств в таких вопросах обычно заключается в предоставлении политического убежища таким лицам.

Как сообщалось ранее, сегодня, 13 августа, Зеленский подписал указ об упрощении получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые участвовали или участвуют в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям по политическим убеждениям.

Зеленский также поручил Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады безотлагательно проект закона, направленный на упрощение порядка обретения гражданства Украины гражданами России, которые подверглись преследованиям по политическим убеждениям, и иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и/или принимали непосредственное участие в антитеррористических операциях, или в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Правительство в трехмесячный срок должно подготовить и внести на рассмотрение парламента проект закона о порядке предоставления убежища и обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан РФ о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, и принятие в установленном порядке соответствующих решений.