Арьев рассказал об угрозах, кроющихся в предоставлении гражданства всем оппозиционерам РФ

Новости Украины:Арьев не уверен, что всем российским оппозиционерам можно давать украинское гражданство.

В законопроектах по упрощению получения украинского гражданства отдельным категориям россиян должен быть предусмотрен прямой запрет для участников антиукраинских политических движений.

Такое мнение выразил в Facebook избранный в парламент по списку партии "ЕС" председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы народный депутат Владимир Арьев.

"Зеленский решил упростить предоставление гражданства Украины российским оппозиционерам... Никто в ОПУ не просчитал открытия доступа к украинскому гражданству лимоновцам-"малокрымам", которые целиком подпадают под определение российской преследуемой оппозиции и которые могут стать основой для новых очагов сепаратистского движения в Украине в случае приобретения гражданства. В указе... я предохранительных моментов от инфильтрации российского дестабилизационного сценария не нашел. Проверка СБУ - не очень эффективный вариант, а прямого запрета приобретения гражданства участникам антиукраинских политических движений нет", - сказал Арьев.

Он добавил, что в связи с этим необходимо следить, когда согласно указу будут вноситься соответствующие законопроекты в ВР, "чтобы щель не превратилась в открытые ворота агрессору".

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский 13 августа внес изменения в порядок решения вопросов приобретения гражданства Украины иностранцами, которые участвовали в защите Украины и гражданами Российской Федерации, подвергшимися политическим преследованиям.