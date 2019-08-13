Безсмертный о переговорах с Путиным: Зеленский просто не понимает, с кем он имеет дело

Новости Украины:Безсмертный считает, что Зеленский слишком доверяет Путину и не понимает, с кем имеет дело.

Освобожденный с должности представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный заявляет, что нормально относится к решению президента Украины Владимира Зеленского освободить его от исполнения соответствующих обязанностей, но отмечает наличие у главы Украинского государства иллюзии доверия к президенту РФ Владимиру Путину.

"Я абсолютно нормально отнесся к этому решению. Он имеет на то право, он решение принял", - сказал Безсмертный в эфире телеканала "24" во вторник, комментируя решение о своем увольнении.

При этом он отметил, что главе государства, сотрудникам его офиса и депутатам партии "Слуга народа" не хватает понимания текущей ситуации и рисков. "Нынешняя ситуация очень опасна тем, что за желанием – а я верю в честное желание Зеленского сделать лучше – он, к сожалению, сейчас движется в ловушку. Он просто не понимает, с кем он имеет дело… Это его сознательное убеждение, что Путин в этой ситуации может быть каким-то союзником", - сказал дипломат.

"В "Слуге народа"… есть желания дать ответы на эти сложные вопросы, но так, как и в Офисе президента и у самого президента, там не хватает ни знаний, ни понимания ситуации. Я честно выступал в роли человека, который пытался подсказывать… Когда я видел позицию президента, где он говорил, что надо делать первое и второе, а я ему говорил честно – я не верю им, я знаю, что они не будут этого делать… Я не мог понять действий Петра Порошенко, когда тот звонил Меркель, я точно так не могу понять действий Зеленского, который тут же звонит Путину. Потому что для меня понятно, как нужно действовать было в одной и другой ситуации", - добавил Безсмертный.

На вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном через неделю и о договоренностях относительно даты встречи в нормандском формате Безсмертный сказал: "Я думаю, что в этих числах… состоится не только встреча Макрона с Путиным на юге Франции… но и президента Франции и президента Украины".

По его мнению, там же состоятся консультации со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, а также могут пройти консультации с "определенными представителями Германии", "там сейчас идет разговор о возможности расширения нормандского формата".

По его словам, причиной увольнения стала его публичная позиция. "И эта позиция не только в вопросах… тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе", - сказал дипломат, пояснив, что работал с пятью главами государств и причиной его такого поведения является то, он хотел избежать повторения уже допущенных предшественниками ошибок.

"Очевидно, что такая позиция не ко двору, но тем паче это право президента – назначить, уволить", - подчеркнул он.

Безсмертный заявил, что будет стараться передавать свои знания другим участникам минского процесса. "Я люблю Украину и потому все, что можно, я будут делать для того, чтобы вопрос был решен", - сказал он.

Дипломат рассказал, что за прошедшие два месяца подготовил проект указа, "которым предусматривалось унормировать работу делегации и подготовил проект закона, где заложена совсем другая модель достижения мира в этой войне. "И я должен был на днях ее представить". – сказал Безсмертный, добавив, что не будет этого делать, поскольку ранее его идеи были дискредитированы.

Зеленский во вторник освободил Безсмертного от обязанностей представителя Украины в политической подгруппе в ТКГ по Донбассу. Безсмертный был назначен на этот пост 9 июля 2019 года. Ранее он выполнял аналогичные обязанности с 2015 года по апрель 2016 года.