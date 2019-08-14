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Подготовительная группа рассматривает вопрос о количестве комитетов новой Рады (Видео)

Подготовительная группа рассматривает вопрос о количестве комитетов новой Рады (Видео)
11:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:На 2-м заседании подготовительной депутатской группы, состоящей из новоизбранных депутатов, планируется рассмотреть вопрос о количестве комитетов Верховной Рады и их состав.

Об этом журналистам перед началом заседания сообщила новоизбранный народный депутат Галина Янченко (партия «Слуга народа»).

«Сегодня будем утверждать положения, скорее всего, о работе подготовительной подгруппы, а также будет обсуждаться вопрос о комитетах. Но более основательная работа по этому поводу будет вестись в подгруппах, создание которых также планируется обсудить сегодня», - сказала Янченко.

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Она также выразила надежду, что народные депутаты от других политсил поддержат предложение «Слуги народа» по уменьшению количества комитетов.

Как сообщалось, 9 августа на первом заседании подготовительной депутатской группы Верховной Рады представители партии "Слуга народа" предложили уменьшить количество комитетов в парламенте ІХ созыва с 27-ми до 22-х.

Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва состоится 29 августа.

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Галина Янченко, "Слуга народа", Подготовительная депутатская группа.
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