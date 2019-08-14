Подготовительная группа рассматривает вопрос о количестве комитетов новой Рады (Видео)

Об этом журналистам перед началом заседания сообщила новоизбранный народный депутат Галина Янченко (партия «Слуга народа»).
«Сегодня будем утверждать положения, скорее всего, о работе подготовительной подгруппы, а также будет обсуждаться вопрос о комитетах. Но более основательная работа по этому поводу будет вестись в подгруппах, создание которых также планируется обсудить сегодня», - сказала Янченко.
Она также выразила надежду, что народные депутаты от других политсил поддержат предложение «Слуги народа» по уменьшению количества комитетов.
Как сообщалось, 9 августа на первом заседании подготовительной депутатской группы Верховной Рады представители партии "Слуга народа" предложили уменьшить количество комитетов в парламенте ІХ созыва с 27-ми до 22-х.
Первое заседание Верховной Рады ІХ созыва состоится 29 августа.