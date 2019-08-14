Гройсман проводит заседание Кабмина (Видео)

Новости Украины:Действующий состав правительства не будет рассматривать увольнение мэра Киева Виталия Кличко.

Кабинет министров Украины в среду рассмотрит проект постановления о внесении изменений в план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года.

Чиновники должны согласовать ряд проектов указов Президента.

В частности - об утверждении положения о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Государственной пограничной службы Украины, а также при назначении стипендий для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства, перспективных спортсменов Украины по олимпийским видам спорта и их тренеров.