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Предложения по составу комитетов ВР должны поступить до 19 августа

Предложения по составу комитетов ВР должны поступить до 19 августа
15:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Разумкова, первое заседание подготовительной подгруппы состоится 20 августа.

До утра 19 августа подготовительная депутатская группа должна получить предложения по персональному составу парламентских комитетов.

"Рабочие подгруппы наработают предложения, после этого мы собираемся в 16.00 15 августа, в четверг, и поддерживаем или не поддерживаем количественный состав, предметы ведения и названия комитетов, которые мы будем предлагать как подготовительная депутатская группа Верховной Раде 9-го созыва", - сказал председательствующий на заседании подготовительной депутатской группы, избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в среду.

"До 10 часов понедельника, 19 августа, предоставить предложения от политических партий относительно персонального состава будущих комитетов Верховной Рады".

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По словам Разумкова, 20 августа в 12 часов состоится заседание первой подгруппы подготовительной депутатской группы или непосредственно заседание депутатской группы.

Такой регламент работы подготовительной группы утвержден на ближайшую неделю.

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Все по теме:

ВР, Парламентские комитеты, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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