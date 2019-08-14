"Предложений не поступало": Разумков о формировании коалиции

Новости Украины:Дмитрий Разумков рассказал, что партия "Слуга народа" еще не получала официальных предложений по формированию коалиции.

Партия "Слуга народа" пока не получала официальных предложений относительно формирования коалиции, сообщил избранный народным депутатом от этой политической силы Дмитрий Разумков.

"Официальных предложений от наших коллег по парламенту относительно коалиции ... политической партии "Слуга народа" пока ещё не поступало", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Напомним, на 2-м заседании подготовительной депутатской группы, состоящей из новоизбранных депутатов, был рассмотрен вопрос о количестве комитетов Верховной Рады и их состав.