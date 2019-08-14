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Супрун рассказала о встрече с Зеленским

Супрун рассказала о встрече с Зеленским
13:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Встреча состоялась 11 августа, где Ульяна Супрун вместе с Владимиром Зеленским обсудила дальнейшие реформы медицины.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, что встречалась с президентом Владимиром Зеленским и представителями Офиса Президента, где обсуждали продолжение реформы медицины. Об этом Супрун рассказала перед заседанием Кабинета министров, отвечая на вопрос журналистов, велись ли с ней переговоры о продолжении работы в должности министра здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Была встреча с президентом, с людьми из Офиса президента. Но мы в общем обсуждаем идею, чтобы трансформация (медицины. - Ред.) продолжалась дальше. И это самое важное. Это в большинстве своем - содержание наших разговоров: что надо делать, чтобы она дальше продолжилось", - отметила Супрун.

Супрун отметила, что встреча состоялась в это воскресенье, 11 августа. Относительно ее работы в новом правительстве и.о.главы Минздрава отметила: "Относительно нового правительства - я думаю, что это вопрос к представителям Офиса президента и партии "Слуга народа", ибо они те, кто формирует новое правительство".

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Напомним, под Офисом президента в Киеве во вторник, 13 августа, собралось несколько сотен человек, которые требовали уволить главу Минздрава Ульяну Супрун.

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Кабмин, Минздрав Украины, Владимир Зеленский, Ульяна Супрун.
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