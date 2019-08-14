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Партия "Слуга народа" хочет создать комитет по вопросам IT

Партия "Слуга народа" хочет создать комитет по вопросам IT
15:05 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Руслан Стефанчук предложил создать специальный комитет по развитию и внедрению IT.

В партии "Слуга народа" предлагают создать комитет Верховной Рады по вопросам IT. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил член партии Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.

"Комитет должен обслуживать, в хорошем смысле этого слова, направление, которое требует развития в стране. И поэтому мы предлагаем создать, в том числе, и комитет по IT", - сказал Стефанчук.

По его словам, количество комитетов нужно сократить и объединить комитеты близкие по значению, но которые не несут функциональной нагрузки.

"Ведь стоит отходить от той практики, что комитеты становились заложниками политического торга", - отметил Стефанчук.

Стефанчук назвал "вопрос номер один" для новой Рады

Напомним, ранее в партии "Слуга народа" называли первоочередные законодательные инициативы и законопроекты, которые будут внесены в ближайшее время.

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Верховная Рада, IT, "Слуга народа", Руслан Стефанчук.
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