Скачать
Среда, 14.08.2019
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Экономика Украины продемонстрировала рост до 4,6%
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Зайцевой и Дронову оставили максимальный срок наказания
Михайличенко может временно возглавить Динамо
Михайличенко может временно возглавить Динамо
Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора
Детское Евровидение-2019: известны финалисты нацотбора

Координатор подвел итоги заседания Подготовительной депутатской группы

Координатор подвел итоги заседания Подготовительной депутатской группы
18:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Верховная Рада

Новости Украины:Наибольшую дискуссию вызвал вопрос размещения депутатов в зале, но ссор не было.

Вопроса размещения народных избранников в зале Верховной Рады стал наиболее дискуссионным на заседании подготовительной депутатской группы, однако его рассмотрение прошло конструктивно, к списку традиционных гостей на торжественное открытие работы парламента будут также добавлены гости по пожеланию политических сил, рассказал координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушас ("Слуга народа").

На брифинге в среду в Киеве он сообщил журналистам, что на заседании подгруппа рассматривала три вопроса, связанных с организацией работы Рады: принятие присяги новоизбранным депутатами, приглашение гостей на торжественное заседание парламента 29 августа и рассадка парламентариев в зале заседаний.

По словам Ионушаса, по вопросу торжественного заседания договорились собрать предложения политических сил до полудня четверга, 15 августа.

"Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Верховной Рады. По этому поводу мы выслушали мнение аппарата Верховной Рады, который предложил определенный вариант рассадки, были живые дискуссии, связанные с предложениями, которые мы получили во время работы подгруппы. Договорились, что на протяжении сегодняшнего дня политические силы проведут дополнительные консультации и вернуться к этому вопросу завтра перед заседанием подготовительной депутатской группы", - рассказал он.

По этом Ионушас подчеркнул, что все проходило в конструктивном русле. "Чтобы согласовать позиции, необходимы консультации в более широком кругу... Я бы не сказал, что есть какие-то споры. Нет, мы ждали, что наша встреча будет более эмоциональной... а она проходила конструктивно... Вопрос заключается в том, что некоторые позиции новые для нас и мы получили их только перед заседанием рабочей группы. Поэтому для отработки этих позиций надо время, надеюсь, что очень скоро мы придем к единой позиции... Мы не ссорились", - рассказал он.

Что касается приглашения гостей на торжественное заседание, то, по словам парламентария, традиционно есть определенный перечень гостей, который готовится для согласования группой. "Есть определенное количество гостей, регламентируемые законодательством. Что касается других лиц, мы ждём предложений от других политических сил, кого, кроме предусмотренных законодательством, они считают необходимым пригласить", - сказал Ионушас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, "Слуга народа", Сергей Ионушас.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В правительстве Гройсмана прокомментировали увольнение Кличко
02 Медовый спас 2019: красивые СМС поздравления и открытки
03 Гороскоп на завтра, 14 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Приметы и обряды на 14 августа - Мокрый Маккавей
05 Ливни и грозы: синоптики обещают украинцам "сезон дождей"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд разрешил экс-депутату Крючкову снять браслет
Суд разрешил экс-депутату Крючкову снять браслет
У Зеленского подтвердили визит Нетаньяху в Киев
Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину
С &quot;Газпрома&quot; взыщут 2,6 млрд долларов
С "Газпрома" взыщут 2,6 млрд долларов
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Маковея 2019: самые лучшие поздравления в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь