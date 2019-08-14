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Генпрокуратура обязала Пинчука явиться на допрос

Генпрокуратура обязала Пинчука явиться на допрос
19:30 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Бизнесмен Пинчук вызывается в Генпрокуратуру 27 августа как свидетель по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Генеральная прокуратура Украины вызывает на допрос 27 августа украинского бизнесмена Виктора Пинчука в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Согласно повестке, обнародованной на сайте Генпрокуратуры, Пинчуку необходимо явиться 27 августа 2019 года в 11:00 в управление специальных расследований Генпрокуратуры по адресу г. Киев, ул.Борисоглебская, 18 для проведения процессуальных действий с его участием в качестве свидетеля в уголовном производстве от 19 августа 2016 года.

Как сообщил источник агентства "Интерфакс-Украина", вызов Пинчука на допрос связан с расследованием дела о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов.

В 2016 году руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов будут допрошены около ста человек.

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Партия регионов, ГПУ, Генпрокуратура, Допрос, Виктор Пинчук.
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