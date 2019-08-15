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Тейлор не видит влияния на политику Зеленского со стороны Коломойского

Тейлор не видит влияния на политику Зеленского со стороны Коломойского
11:42 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В тоже время Уильям Тейлор не исключает, что такое влияние может появиться в будущем.

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор говорит, что не видит влияния Игоря Коломойского на украинскую политику. Об этом он сказал в интервью.

"Лично я этого не вижу. Мне не известно о признаках того, что любое из решений президента Зеленского было принято под влиянием Коломойского", - заявил Тейлор.

"Я, конечно, не приобщен к процессу принятия решений в офисе президента, но я действительно не вижу влияния на политику Зеленского со стороны крупных бизнесменов", - добавил он.

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Однако, по словам посла, это не значит, что такое влияние исключено - оно вполне может появиться.

"Президент должен быть способен принимать решения на основе собственной позиции, своей политики, своих ожиданий, и он не должен находиться под влиянием представителя крупного бизнеса или олигарха - идет ли речь о Коломойском или любом другом", - отметил Уильям Тейлор.

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Украина, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Уильям Тейлор.
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