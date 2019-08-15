Тейлор поделился ожиданиями от встреч Зеленского и Трампа

Новости Украины:Содержательное общение двух президентов, по мнению Тейлора, состоится через месяц или два в Вашингтоне.

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор ожидает, что после серии встреч Владимира Зеленского и Дональда Трампа отношения между Украиной и Соединенными Штатами станут крепче. Об этом он сказал в интервью.

Он отметил, что в ближайшие недели ожидается несколько встреч Трампа и Зеленского.

"В Варшаве или в Нью-Йорке будет короткая встреча. Это будет возможность для президентов сказать "Hello!" друг другу, лично обменяться приветствиями. Возможно - поделиться одной-двумя идеями", - сказал Тейлор.

Полноценная встреча, выразил надежду посол, состоится через месяц или два в Вашингтоне.

"Вот именно здесь будет реальное, содержательное общение президентов. Мы ожидаем, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче. Что президенты пообщаются, оценят поддержку, которую США оказывают Украине, и подтвердят, что эта поддержка будет сохраняться", - отметил он.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, президент Украины Владимир Зеленский сможет достичь договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным.