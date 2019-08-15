МИД призывает РФ освободить украинских политзаключенных Бекирова и Кольченко

Новости Украины:Спикер МИД Украины Катерина Зеленко потребовала от российских властей освободить Эдема Бекирова и Александра Кольченко.

В Министерстве иностранных дел Украины вновь призывают российские власти освободить украинских политзаключенных Александра Кольченко и Эдема Бекирова.

"Российский суд отклонил ходатайство украинского политзаключенного Александра Кольченко о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии. Россия усиливает свои репрессивные меры против тех, кто выступает за свободу и справедливость. Свободу Кольченко", - написала спикер МИД Катерина Зеленко на своей странице в микроблоге Твиттер в четверг.

При этом Зеленко также призвала освободить еще одного политзаключенного – крыскотатарского активиста Эдема Бекирова.

"Сейчас важно осветить ухудшающееся состояние здоровья Эдема Бекирова, крымского татарина с инвалидность (I группа –прим.ред.), задержанного российскими оккупационными властями по совершенно сфабрикованным обвинениям. Мы требуем от России освободить Эдема Бекирова, который нуждается в срочной медицинской помощи", - отметила спикер МИД.

Ранее стало известно, что суд Копейска (Челябинская обл., РФ) отказал политзаключенному Александру Кольченко в переводе украинца на исправительные работы вместо заключения в колонии.