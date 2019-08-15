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ЦИК предлагают торжественно вручить депутатам удостоверения

ЦИК предлагают торжественно вручить депутатам удостоверения
19:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Верховная Рада

Новости Украины:Подготовительная депутатская группа предложит ЦИК вручить новоизбранным депутатам удостоверения в Верховной Раде.

Подготовительная депутатская группа предложит Центральной избирательной комиссии провести вручение новоизбранным депутатам удостоверения и нагрудного знака в Верховной Раде.

Как передает корреспондент, соответствующее решение было принято на заседании группы.

Как сообщил координатор подгруппы по организационным вопросам Подготовительной депутатской группы Сергей Ионушас, сегодня на их подгруппе рассматривалось три вопроса, в частности, о принесении присяги депутатами на торжественном заседании.

"По этому вопросу, есть согласованная позиция - обратиться к Подготовительной депутатской группе о возможности рассмотреть обращение к Центральную избирательной комиссии следующего содержания: по решению Подготовительной депутатской группы просим рассмотреть вопрос вручение удостоверения народного депутата Украины и нагрудного знака народного депутата Украины девятого созыва Верховной Рады во время торжественного заседания по случаю принесения присяги новоизбранными депутатами в помещении Верховной Рады, улица Грушевского, 5", - заявил Ионушас.

Также, по его словам, подгруппа обсуждала вопрос о приглашении гостей на торжественное заседание и размещении депутатов в сессионном зале. По этим вопросам еще продолжаются консультации.

В свою очередь представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич пояснил: "Либо народным депутатам нужно будет ехать в Центральную избирательную комиссию и лично получать удостоверения и знаки народных депутатов Украины, либо во время регистрации нас после торжественного заседания на первое заседание Верховной Рады девятого созыва нам вручат представители Центральной избирательной комиссии соответствующие удостоверения и знаки на месте, в Верховной Раде".

Также представитель "Батькивщины" Иван Крулько отметил, что поскольку большая часть состава парламента - это вновь избранные депутаты, то логичным было бы получение и карточки регистрации, и удостоверения, и знака народного депутата, и подписание присяги на столах регистрации в кулуарах второго этажа парламента. "Об этом будет письмо в Центральную избирательную комиссию", - сказал он и добавил, что ЦИК должна принять решение, кого из своих членов они уполномочивают прибыть в парламент в день первого заседания и осуществить эту процедуру.

Участники заседания Подготовительной депутатской группы поддержали это предложение.

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Верховная Рада, Депутаты, ЦИК, Удостоверение, Подготовительная депутатская группа.
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