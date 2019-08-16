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Депутат Зинкевич считает ликвидацию комитета ВР по вопросам ветеранов ошибкой

Депутат Зинкевич считает ликвидацию комитета ВР по вопросам ветеранов ошибкой
02:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Яна Зинкевич подчеркнула важность профильного комитета ВР по вопросам ветеранов.

15 августа подготовительная депутатская группа определила перечень из 23 профильных комитетов Верховной Рады и их названий. В обнародованном перечне отсутствует комитет ВР по делам ветеранов. Ликвидация профильного комитета ВР по делам ветеранов недопустима и демонстрирует неуважение к 370 тысячам ветеранов.

Об этом после заседания подготовительной депутатской группы, заявила доброволец-медик, новоизбранный депутат от партии "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич, на брифинге, который транслировал "Прямой".

"Ветераны - это не просто льготы, это о государственной политике в отношении наших защитников. Ликвидация комитета недопустима и демонстрирует неуважение к 370 тысячам ветеранов, к семьям погибших и раненых, которые борются с проблемами после возвращения. Мы должны уделять достаточное внимание защитникам. Многие еще не вернулись с войны. Профильный комитет в законодательном органе является мировой практикой и продемонстрировал свою эффективность", - заявила она.

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Зинкевич подчеркнула, что перевод вопроса ветеранов в компетенцию комитета по социальной политике приведет к нивелированию проблем защитников Украины. "Опыт функционирования госслужбы в Минсоцполитики продемонстрировал, что такой подход неэффективен. Интересы ветеранов были недостаточно проявлены», - пояснила политик.

Как сообщалось ранее, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко ранее заявила, что на встрече ветеранских организаций и депутатских групп представители партии "Слуга народа" дали четкое обещание, что министерство по вопросам ветеранов будет сохранено.

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Также она добавила, что вопросы комитета ВР по делам ветеранов еще будут обсуждаться на подготовительной группе. В то же время Геращенко сообщила, что против создания комитета по делам ветеранов и людей с инвалидностью были только представители партии "Слуга народа", даже представители "Оппозиционного блока - За жизнь" поддержали.

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Верховная Рада, ВР, Ветераны, Геращенко, "Слуга народа", Зинкевич.
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