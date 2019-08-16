Депутат Зинкевич считает ликвидацию комитета ВР по вопросам ветеранов ошибкой

Новости Украины:Яна Зинкевич подчеркнула важность профильного комитета ВР по вопросам ветеранов.

15 августа подготовительная депутатская группа определила перечень из 23 профильных комитетов Верховной Рады и их названий. В обнародованном перечне отсутствует комитет ВР по делам ветеранов. Ликвидация профильного комитета ВР по делам ветеранов недопустима и демонстрирует неуважение к 370 тысячам ветеранов.

Об этом после заседания подготовительной депутатской группы, заявила доброволец-медик, новоизбранный депутат от партии "Европейская Солидарность" Яна Зинкевич, на брифинге, который транслировал "Прямой".

"Ветераны - это не просто льготы, это о государственной политике в отношении наших защитников. Ликвидация комитета недопустима и демонстрирует неуважение к 370 тысячам ветеранов, к семьям погибших и раненых, которые борются с проблемами после возвращения. Мы должны уделять достаточное внимание защитникам. Многие еще не вернулись с войны. Профильный комитет в законодательном органе является мировой практикой и продемонстрировал свою эффективность", - заявила она.

Зинкевич подчеркнула, что перевод вопроса ветеранов в компетенцию комитета по социальной политике приведет к нивелированию проблем защитников Украины. "Опыт функционирования госслужбы в Минсоцполитики продемонстрировал, что такой подход неэффективен. Интересы ветеранов были недостаточно проявлены», - пояснила политик.

Как сообщалось ранее, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко ранее заявила, что на встрече ветеранских организаций и депутатских групп представители партии "Слуга народа" дали четкое обещание, что министерство по вопросам ветеранов будет сохранено.

Также она добавила, что вопросы комитета ВР по делам ветеранов еще будут обсуждаться на подготовительной группе. В то же время Геращенко сообщила, что против создания комитета по делам ветеранов и людей с инвалидностью были только представители партии "Слуга народа", даже представители "Оппозиционного блока - За жизнь" поддержали.