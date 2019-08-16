Волкер напомнил, кто ответственный за мир на Донбассе

Новости Украины:Курт Волкер убежден в сплоченности украинского государства на фоне российской агрессии.

Специальный представитель США по делам Украины Курт Волкер отмечает, что мир на Донбассе зависит от согласия России восстановить территориальную целостность Украины.

Об этом спецпредставитель США сказал в интервью Радио Свобода.

Он заявил, что люди, которые живут на Донбассе и которые пострадали от конфликта, не забыты. "Мы бы так хотели видеть момент, когда они наладят нормальную жизнь", - отметил Волкер.

"Мы искренне хотим, чтобы было найдено решение. Россия остается главным двигателем этого конфликта, она руководит военными силами, разведкой, экономикой, осуществляет контроль за местными структурами. И если Россия только согласится, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена, был бы мир. Была бы возможность восстановить экономику. Было бы соединение семей. Было бы все, что мы хотим видеть, чтобы вернуть нормальную жизнь", - подчеркнул спецпредставитель США.

"Я надеюсь, что в конце концов Россия это сделает. Не думаю, что то, что Россия делает в Украине, оккупируя эти территории, хоть как-то соответствует российским интересам. Как по мне, на самом деле это причинило ущерб России и помогло сплотить Украину как государство. Национальная идентичность в Украине сильнее, чем когда-либо; прозападная, проевропейская, пронатовская идентичность в Украине тоже сильнее, чем когда-либо. И поэтому я не думаю, что то, что Россия делает, ей помогает. И в любом случае, надеюсь, они в конце концов остановятся и мы сможем вернуть мир людям, которые там живут", - сказал Волкер.