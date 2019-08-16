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У партий Ляшко и Гриценко конфискуют почти полмиллиона гривен

У партий Ляшко и Гриценко конфискуют почти полмиллиона гривен
16:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Деньги конфискуют в связи с нарушениями в отчетах партий.

В государственный бюджет конфискуют 448 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и "Гражданской позиции". Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Постановлениями Херсонского и Винницкого городского суда признаны виновными в нарушении установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии двух физических лиц-плательщиков взносов с привлечением их к административной ответственности в виде штрафа с конфискацией в государственный бюджет суммы взносов", - говорится в сообщении.

Суды конфискуют 198 тысяч гривен взносов в поддержку "Радикальной партии Олега Ляшко" и 250 тысяч гривен в поддержку "Гражданской позиции".

"Факты совершения правонарушения установлены по результатам анализа отчетов политических партий "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Гражданская позиция" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года", - говорится в сообщении.

 Напомним, долгое время одним из главных спонсоров "Радикальной партии" называли ее бывшего представителя - народный депутат ВРУ VIII созыва Сергея Рыбалку. Впрочем, по данным движения "Честно", сама партия Ляшко скрывала спонсорскую поддержку со стороны Рыбалки.

НАПК распределит финансирование между политическими партиями

"Сергея Рыбалку, владельца сети предприятий по производству товаров для дома и снеков (семечки, сухарики и т.д.), Ляшко прямо называл спонсором партии. Хотя в официальных отчетах о финансировании Радикальной партии имя Рыбалки отсутствует. Выручка от продаж компаний Рыбалки идет прямо в оффшор на Кипр", - сообщили в организации.

В обновленных партийных списках РПЛ, которые были представлены Олегом Ляшко в начале парламентских выборов, фамилии Рыбалки не было. Политик принимал участие в выборах как самовыдвиженец на 107 мажоритарному округу, но проиграл с большим отрывом. Тогда в ОПОРЕ заявили о фактах косвенного подкупа избирателей со стороны Рыбаки и прозвали его главным "концертником" выборов из-за организации выступлений известных певцов в свою поддержку.

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Суд, Гражданская позиция, РПЛ, Конфискация, НАПК.
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