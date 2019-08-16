Нетаньяху в Украине ждет плотный график: подробности визита

Новости Украины:В Офисе президента поделились подробностями визита премьер-министра Израиля.

В понедельник, 19 августа в Киеве состоится ряд мероприятий с участием Президента Украины и Премьер-министра Государства Израиль. Подробную программу обнародовали сегодня в пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Так, официальная церемония встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху состоится в 10:30, сообщают в ОП.

Встреча состоится в Мариинском дворце.

В 12:45 в Мариинском дворце состоится церемония подписания украинско-израильских документов, после чего в 13:00 Президент Зеленский и Премьер-министр Нетаньяху выступят с заявлениями для СМИ.

Также в понедельник в 15:20 Зеленский и Нетаньяху примут участие в траурных мероприятиях памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Мероприятие состоится в Национальном историко-мемориальном заповеднике “Бабий Яр”.

Как сообщалось ранее, на этой неделе стало известно, что 19 августа Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с Премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину.