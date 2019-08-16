Скачать
Пятница, 16.08.2019
Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
ГБР обьяснило обыски в советах Измаила и Одесской области
ГБР обьяснило обыски в советах Измаила и Одесской области
"Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо
"Вы обманули меня и болельщиков": Суркис обратился к футболистам Динамо
Алекс Родригес получил дорогой подарок: подробности
Алекс Родригес получил дорогой подарок: подробности

Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины

Кличко потребовал от Зеленского вернуть финансирование в города Украины
18:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Сайт Кличко

Новости Украины:Кличко просит президента и правительство не лишать украинские города средств, предусмотренных на соцэкономразвитие.

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко просит президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Владимира Гройсмана не лишать города средств, предусмотренных в госбюджете Украины на 2019 год на программы социально-экономического развития громад.

"Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом президента Украины направления из государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета министров Украины. Эти средства - 10 млрд грн - предусмотрены в госбюджете на 2019 год, и громады ожидают их получения", - цитирует пресс-служба Киевского городского головы письмо Кличко, адресованное президенту Украины.

У Зеленского прокомментировали отказ Кабмина увольнять Кличко

В письме отмечается, что промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в громадах.

"Из-за таких задержек территориальные громады могут не успеть освоить средства до конца текущего бюджетного года", - подчеркнул председатель Ассоциации городов Украины.

Кличко подчеркнул, что средства, о которых идет речь, крайне необходимы территориальным громадам для реализации и завершения важных городских проектов, в частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройства медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.

Такое же письмо Кличко направил премьер Гройсману.

В комментарии журналистам мэр Киева подчеркнул, что Офис президента не может лишать города средств, предусмотренных госбюджетом, особенно перед началом нового учебного года.

"О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить? Если города делают бесправными – сначала забирая средства в государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места?" - отметил он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Кабмин, Владимир Зеленский, Владимир Гройсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
02 В Украине до +10 тепла и дожди: прогноз погоды на выходные
03 Лучшие поздравление с днем рождения в стихах на 16 августа
04 Google представила крупное обновление Chrome OS
05 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Е-ПЕНСИЯ&quot;: Пенсионный фонд начал оцифровку дел
"Е-ПЕНСИЯ": Пенсионный фонд начал оцифровку дел
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Умерла нидерландская принцесса Кристина
ЦИК прекратила полномочия избирательной комиссии на 210-м округе
ЦИК разогнала комиссию 210 округа
Джастин Бибер признался в любви Хейли Болдуин
Джастин Бибер признался в любви Хейли Болдуин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь