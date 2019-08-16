Офис Президента: Зеленский является главным райтером своих речей

Новости Украины:В Офисе Президента утверждают, что Зеленский является главным райтером своих речей.

Президент Владимир Зеленский является главным райтером своих речей.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента по гуманитарным вопросам Юрий Костюк в интервью Громадському.

Отвечая на вопрос, кто помогает главе государства с написанием речей, он сказал: “У нас есть такой узкий круг креативных людей. Главный у нас райтер, на самом деле, Президент”.

В частности, по словам Костюка, в инаугурационной речи “очень много есть мыслей и таких находок лично Президента”.

В то же время он назвал “общим” текст обращение Зеленского к украинцам и президенту РФ Владимира Путина относительно анонсированного телемоста между украинским телеканалом NewsOne и "Россия24".

“Это совместное было. У нас нет такой схемы, что я пришел, принес три страницы текста, и Президент это просто прочитал и потом сказал”, — уточнил заместитель руководителя Офиса Президента.

При этом он подчеркнул, что “ключевые, важные, масштабные обращения, если это не спонтанное — обсуждаются”.

“У нас есть также и Сергей Шефир, который работал в “Студии “Квартал 95”, я, который работал в “Студии “Квартал 95”. Часто мы обсуждаем определенные вещи, и потом как-то формируется”, — отметил он.