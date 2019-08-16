Суд избрал меру пресечения Грымчаку

Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Юрию Грымчаку.
Такое решение принял суд в пятницу вечером.
По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить риски его побега, уничтожения доказательств и тому подобное.
Прокуратура просила арестовать чиновника с альтернативой залога в 13,4 миллионов гривен.
В то же время, защита настаивала, что вообще нет оснований применять к Грымчаку меру пресечения.
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Грымчаку инкриминируют нарушение части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.