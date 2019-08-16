ЦИК установила результаты на "проблемном" 210-м округе

Новости Украины:Установлены результаты выборов на 210-м округе.

ЦИК Украины установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в ОИО № 210, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

16 августа после перерыва Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.

ЦИК приняла постановление “О фактах нарушения избирательного законодательства окружной избирательной комиссией по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года”.

Как сообщалось, решением Черниговского окружного административного суда от 10 августа 2019 года, которое оставлено без изменений постановлением Шестого апелляционного административного суда от 14 августа 2019 года, признаны противоправными действия ОИК ОИО № 210 по составлению 6 августа 2019 года протокола об итогах голосования в этом округе с пометкой “Уточненный” и обязано эту избирательную комиссию признать недействительным голосования на избирательном участке № 740243 указанного избирательного округа.

“ЦИК на заседании 15 августа 2019 года обязала ОИК ОИО № 210 рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в этом округе в порядке, предусмотренном избирательным законодательством, и с учетом указанного судебного решения составить протокол с пометкой „Уточненный“ и транспортировать его к комиссии не позднее 12:00 16 августа 2019 года. Однако в связи с невыполнением указанного обязательства указанной ОИК Комиссия постановлением от 16 августа 2019 № 1877 установила факт грубого нарушения этой комиссией Конституции и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава и определила, что полномочия этой ОИК по установлению итогов голосования в ОИО № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины осуществляются Центральной избирательной комиссией”, — указано в сообщении.

В то же время 16 августа 2019 года в Комиссию поступили обращения и жалобы членов указанной ОИК, кандидата в народные депутаты Украины в этом округе Приходько Б.В., других субъектов избирательного процесса вместе с приложенными актами, видеоматериалами о препятствовании деятельности указанной комиссии.

Также в тот же день в ЦИК поступило обращение председателя указанной ОИК Соколовской А.В. и отдельных ее членов, из которого Комиссии стало известно, что 15 августа 2019 года указанная комиссия без законных на то оснований приняла решение разработать списки избирателей и выдержки из списка избирателей на отдельных избирательных участках этого округа.

Указанные обстоятельства подтверждены и информацией, изложенной в жалобах Кантура А.А., доверенного лица кандидата в народные депутаты Украины Приходько Б.В., из которых Комиссии стало известно, что по результатам таких действий ОИК ОИО № 210 принято решение о признании голосования на избирательных участках № 740309 и № 740311 этого округа недействительным.

На основании указанного протокола ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины в ОВО № 210, признав избранным народным депутатом Украины Приходько Б.В.