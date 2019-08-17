Экс-главу НКРЭКУ объявили в розыск по делу "Роттердам+"

Новости Украины:НАБУ объявило в розыск Дмитрия Вовка по делу "Роттердам+".

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Об этом сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Вовку заочно вручили подозрение в причастности к нанесению 18,86 млрд грн убытков от внедрения формулы "Роттердам плюс".

"Его вызвали у НАБУ на 14 августа, однако он так и не явился. Поэтому правоохранители объявили его в розыск. Также, по словам собеседников, на вызов не явился начальник отдела управления энергорынка Нацкомиссии Владимир Бутовский, которого тоже объявили в розыск", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в 2016 году Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг во главе с Дмитрием Вовком постановлением № 289 "Об утверждении Порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены электрической энергии" (формула "Роттердам+") утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.

Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию на рынок.

Согласно этой методике стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

По информации СМИ, из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", начали продавать электроэнергию дороже.

В марте 2017 года НАБУ начало досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ через так называемую формулу "Роттердам+".

19 июня представитель Президента Украины в Кабмине Андрей Герус заявил о "фактической ликвидации" Роттердам+". Он добавил, что ради формальной ликвидации этой формулы Президент Владимир Зеленский подал в ВР соответствующий законопроект.

8 августа 2019 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП по оперативной поддержке СБУ сообщили эксглаве НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению так называемой формулы «Роттердам+», о подозрении в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен 18,87 млрд гривен убытков.