Пожар в Одессе: Гройсман дал поручение проверить гостиницы и отели

Новости Украины:Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших а так же, поблагодарил пожарных.

После смертельного пожара в гостинице в Одессе поручено начать масштабные проверки мест отдыха людей по Украине. Такое поручение дал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, о чем сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пожар в Одессе. Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей. Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев", - написал Гройсман.

Владельцы и руководители таких объектов, по его словам, должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны.

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошла пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара открыли производство.