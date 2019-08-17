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Пожар в Одессе: Гройсман дал поручение проверить гостиницы и отели

Пожар в Одессе: Гройсман дал поручение проверить гостиницы и отели
11:34 Сегодня Телеграф УНН Фото: gov.ua

Новости Украины:Премьер-министр выразил соболезнования семьям погибших а так же, поблагодарил пожарных.

После смертельного пожара в гостинице в Одессе поручено начать масштабные проверки мест отдыха людей по Украине. Такое поручение дал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, о чем сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Пожар в Одессе. Ужасная трагедия. Мои соболезнования родным погибших. Спасибо спасателям, которые самоотверженно боролись с огнем и все же спасли из ловушки людей. Поручаю немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей - прежде всего гостиниц и санаториев", - написал Гройсман.

Владельцы и руководители таких объектов, по его словам, должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны.

Смертельный пожар в Одессе: появились фото и видео

Напомним, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошла пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара открыли производство. 

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Одесса, Пожар, Владимир Гройсман, Токио-Стар.
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