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Разумков считает, что война на Донбассе закончится не скоро

Разумков считает, что война на Донбассе закончится не скоро
13:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Также председатель "Слуги народа" заявил, что решение вопроса о рынке земли в Украине может снизить поддержку его партии.

Быстро закончить войну на Донбассе не удастся; это большой путь, который должна пройти Украина.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в интервью НВ.

"Конечно, от нас (нового парламента - ред.) будут хотеть быстрого окончания войны, хотя все понимают, что быстро завершить ее не удастся, и решает это вовсе не парламент. Это большой путь, который должна пройти вся страна, все мы вместе", - отметил Разумков.

Говоря о повестке дня будущего парламента в первые месяцы его работы и приоритетных законопроектах, он отметил, что страна сейчас в такой ситуации, что любой сектор является приоритетным.

На просьбу журналиста конкретизировать, какие непопулярные вопросы новоизбранные депутаты готовы решать в первую очередь, председатель партии назвал рынок земли.

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"Рынок земли, конечно, спорный вопрос. Его решение, с одной стороны, может снизить поддержку, но, думаю, нам удастся решить его так, что это сыграет нам в плюс", - сказал Разумков, однако отказался говорить о конкретных законопроектах "до окончания их анализа и начала слушаний".

На вопрос о том, какие три завершенные реформы он хотел бы увидеть итогом своей работы в парламенте, Разумков ответил: "Это большая политическая реформа, которая содержит много компонентов, и антикоррупцию в частности. Это образовательная и медицинская реформы, ходом которых я недоволен".

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Донбасс, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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