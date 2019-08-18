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"Двух дней достаточно": У Зеленского считают, что Рада сформирует Кабмин в краткие сроки

"Двух дней достаточно": У Зеленского считают, что Рада сформирует Кабмин в краткие сроки
16:25 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Представитель президента считает, что на формирование нового правительства у Рады уйдет не более двух дней.

Представитель президента в Кабинете министров Украины, а также новоизбранный народный депутат Андрей Герус уверен, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть.

Об этом он сказал в интервью "Главкому".

По мнению Геруса, Раде хватит двух дней для формирования нового Кабмина.

"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил он.

При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать - на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики.

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В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.

"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное", - подчеркнул Герус.

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Верховная Рада, Кабмин, Андрей Герус, ОПУ.
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