"Двух дней достаточно": У Зеленского считают, что Рада сформирует Кабмин в краткие сроки

Представитель президента в Кабинете министров Украины, а также новоизбранный народный депутат Андрей Герус уверен, что Верховная Рада в первые же дни своей работы сформирует новую исполнительную власть.
Об этом он сказал в интервью "Главкому".
По мнению Геруса, Раде хватит двух дней для формирования нового Кабмина.
"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - отметил он.
При этом Герус добавил, что пока не определился, где именно хочет работать - на должности министра или главы парламентского комитета по вопросам энергетики.
В то же время представитель президента в Кабмине заявил, что потенциальные кандидаты на посты премьера и министров уже определены.
"Есть кандидаты, но я не хочу называть фамилии, потому что это стимулирует слишком бурное обсуждение, а оно не всегда конструктивное", - подчеркнул Герус.