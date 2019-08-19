Нетаньяху почтил память героев Второй мировой войны и жертв Голодомора

Новости Украины:Официальный визит Нетаньяху в Украину начался с церемонии почтения памяти героев Второй мировой войны и жертв Голодомора.

Премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху возложил цветы к Мемориалу Вечной славы и Мемориалу памяти жертв Голодомора в Киеве.

Об этом сообщает Посольство Израиля в Украине в Twitter.

Прем’єр-міністр Держави Ізраїль Біньямін Нетаньягу розпочав свій офіційний візит до Україні із церемонії вшанування пам’яті: відбулося покладання квітів до Меморіа́лу Ві́чної Сла́ви на могилі Невідомого солдата у Києві. pic.twitter.com/cqqjcfXlgY — Посольство Ізраїлю (@IsraelinUkraine) August 19, 2019

"Премьер-министр Государства Израиль Беньямин Нетаньяху начал свой официальный визит в Украину с церемонии почтения памяти: состоялось возложение цветов к Мемориалу Вечной славы на Могиле неизвестного солдата в Киеве", - говорится в сообщении.

"Также состоялось возложение цветов к Мемориалу памяти жертв Голодомора", - заявили в посольстве.