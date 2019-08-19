Скачать
Понедельник, 19.08.2019
Зеленский и Нетаньяху договорились о расширении зоны свободной торговли
Зеленский и Нетаньяху договорились о расширении зоны свободной торговли
Гройсман - о необходимости проведения образовательной реформы
Гройсман - о проведении образовательной реформы
Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте
Появились уникальные кадры подготовки Усика к дебюту в хэвивейте
Джордж Мартин рассказал о том, как повлиял на него финал "Игры престолов"
Джордж Мартин рассказал о том, как повлиял на него финал "Игры престолов"

Зеленский выразил благодарность Израилю за позицию по Донбассу и Крыму

Зеленский выразил благодарность Израилю за позицию по Донбассу и Крыму
14:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку территориальной целостности Украины, стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Россией Крыма.

Об этом Зеленский заявил на брифинге в понедельник после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Сегодня мы начали с вопроса, в котором наши израильские друзья понимают лучше других: это вопрос войны и безопасности. Благодарю наших партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, и стойку позицию по войне на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский считает, что Украине есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны.

Зеленский и Нетаньяху договорились о расширении зоны свободной торговли

"И мы обязательно будем это делать", - подчеркнул президент Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Израиль, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Яблочный спас 2019: что запрещено делать в праздник
03 Яблочный Спас 2019: оригинальные поздравления и стихи в честь праздника
04 Гороскоп на завтра, 19 августа 2019: все знаки Зодиака
05 По карману: Nissan и Dongfeng представили бюджетный Nissan Kicks на электротяге
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский выразил благодарность Израилю за позицию по Донбассу и Крыму
Зеленский выразил благодарность Израилю
Путин летит к Макрону: что будут обсуждать
Путин летит к Макрону: что будут обсуждать
ВСУ уничтожили несколько позиций боевиков
ВСУ уничтожили несколько позиций боевиков
Яблочный Спас 2019: популярные и необычные гадания для девушек
Яблочный Спас 2019: популярные и необычные гадания для девушек
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь