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Украина и Израиль подписали договоры о сотрудничестве

Украина и Израиль подписали договоры о сотрудничестве
14:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:president.gov.ua

Новости Украины:После встречи Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского представители Украины и Израиля подписали документы о сотрудничестве.

Сегодня в Киеве официальные представители Украины и Государства Израиль подписали четыре документа о сотрудничестве.

Церемония подписания состоялась в Киеве при участии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Государства Израиль Биньямина Нетаньяху.

В частности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Государстве Израиль Геннадий Надоленко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Джоэл Лион подписали программу сотрудничества в области образования, культуры, молодежи и спорта между Кабинетом министров Украины и правительством Израиля на 2019-2022 годы.

Также они подписали соглашение между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Израиля о содействии в изучении языка иврит в учебных заведениях Украины и изучении украинского языка в учебных заведениях Израиля.

Зеленский и Нетаньяху договорились о расширении зоны свободной торговли

Кроме того, посол Израиля Лион и исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева подписали меморандум о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Министерством сельского хозяйства и развития сельских территорий Израиля о сотрудничестве в области сельского хозяйства.

Вместе с тем, Лион и государственный секретарь Министерства економического развития и торговли Украины Алексей Перевезенцев подписали меморандум о взаимопонимании между МЭРТ и израильским патентным ведомством Министерства юстиции Израиля.

 

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Израиль, Кабмин, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский.
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