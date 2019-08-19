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Кабмин уволил врио главы Госэкоинспекции

Кабмин уволил врио главы Госэкоинспекции
15:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Кабмин уволил Яковлева с должности главы Госэкоинспекции и назначил Сергиенко.

Кабинет министров Украины уволил первого замглавы, и.о. главы Государственной экологической инспекции (Госэкоинспекция) Игоря Яковлева.

Как отмечается в распоряжении правительства № 631-р от 14 августа 2019 года, Яковлев отстранен от должности на время проведения служебного расследования.

Согласно распоряжению № 632-р главой Госэкоинспекции стал главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды Столичного округа Юрий Сергиенко.

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Как сообщалось, комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в июне 2018 года открыла дисциплинарное производство в отношении и.о. главы, первого замглавы Госэкоинспекции Игоря Яковлева. Причиной производства, по предварительным данным, стали нарушения Яковлевым закона "О государственной службе", игнорирование им обращений госслужащих и связанные с ним судебные разбирательства.

Ранее, 18 января 2017 года, Кабмин отстранил Андрея Заику с должности и.о. главы Госэкоинспекции, возложив полномочия руководителя ведомства на первого замглавы Яковлева.

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Кабмин, Госэкоинспекция, Юрий Сергиенко, Игорь Яковлев.
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