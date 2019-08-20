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Офис президента готовит закон, обещающий 10% от суммы взятки разоблачителю

Офис президента готовит закон, обещающий 10% от суммы взятки разоблачителю
13:04 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости Украины:Руслан Рябошапка обещает материальное вознаграждение и защиту от преследования обличителям коррупции.

В Офисе президента Украины готовят законопроекты, предусматривающие материальное вознаграждение обличителям коррупции в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера взятки. Как передает пресс-служба главы государства, об этом заместитель руководителя Офиса главы государства Руслан Рябошапка заявил во время встречи с представителями общественных организаций и международных партнеров Украины в сфере борьбы с коррупцией относительно механизмов защиты и поощрения обличителей коррупции.

«Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство, касающиеся совершенствования механизмов сообщения о коррупционных правонарушениях, усиления защиты лиц, которые предоставляют такую информацию, а также способы их мотивирования для изобличения топ-коррупционеров», – сообщил Рябошапка.

Так, согласно сообщению, проекты готовящихся законов, регламентируют способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушениях, процедуры рассмотрения таких сообщений, права и гарантии защиты обличителей, их близких лиц и других лиц, которые способствовали раскрытию обличителем информации, включительно с правом обличителя получать данные о состоянии рассмотрения предоставленной информации, правом на бесплатную правовую помощь, конфиденциальность, а также на материальное вознаграждение в пределах 10% от суммы возмещенных государству убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

Рябошапка заявил, что готов стать генпрокурором

«Разоблачители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением.Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и иных прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования разоблачителей», – добавил заместитель руководителя Офиса президента. Соответствующие законопроекты, подготовленные с учетом предвыборных обязательств Зеленского, будут внесены президентом Украины как неотложные для внеочередного рассмотрения Верховной Радой Украины.

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Коррупция, Владимир Зеленский, Руслан Рябошапка, Офис Президента.
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