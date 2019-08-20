Скачать
Вторник, 20.08.2019
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Гройсман: Украина вводит экономический безвиз с Израилем
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
Стартовала продажа билетов на матч сборных Украины и Нигерии
Как может выглядеть Земля со стороны внеземных существ: фото
Как может выглядеть Земля со стороны внеземных существ: фото

НАБУ допросит Богдана

НАБУ допросит Богдана
13:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости Украины:НАБУ планирует допросить Андрея Богдана о его заявлениях, что "смотрящие" Киева хотят незаконно разделить бюджет.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что Бюро планирует допросить руководителя Офиса президента Андрея Богдана после заявления о приходе представителя якобы от одного из «смотрящих» Киева с предложением разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на должности главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом Сытник сказал журналистам. Он отметил, что городской председатель Киева Виталий Кличко уже приходил на допрос. Вместе с тем, он сказал, что планируется допрос руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

"Планируется допрос. Без показаний Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше", - заявил Сытник. При этом, он не сказал, когда состоится следующий допрос. 30 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил представитель якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту главы КГГА Виталия Кличко.

1 августа мэр Киева Кличко обратился в НАБУ с просьбой проверить заявление главы Офиса президента Богдана о попытке подкупа в его интересах. 5 августа НАБУ открыло дело относительно возможной попытки подкупа Богдана за сохранение на посту председателя КГГА Виталия Кличко. 9 августа директор НАБУ Артем Сытник анонсировал в ближайшее время допрос Кличко по делу относительно возможного предложения 20 млн долларов взятки руководителю Офиса президента Богдану за сохранение на посту. Кличко 14 августа свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по его обращению в связи с заявлением руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Кличко против Богдана: мэр Киева свидетельствовал в НАБУ

В своем комментарии мэр Киева отметил, что подобные высказывания руководителя Офиса президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений. «Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел с «яркими» заявлениями на пресс-конференцию? Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду», - сказал Кличко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, КГГА, НАБУ, Артем Сытник, Андрей Богдан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
04 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
05 Эксперты рассказали, почему куриные яйца нужно варить не дольше 10 минут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости
Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
Жара до +31, местами грозы: прогноз погоды
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Украина откроет представительство в Иерусалиме
СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались
СМИ: Джейми Фокс и Кэти Холмс расстались
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь