Мэр Киева: "Мост Кличко" уже стал элементом политической борьбы против меня

Новости Украины:Кличко уверяет, что "Стеклянный" мост нравится всем, кроме его политических оппонентов.

Новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий Владимирскую горку и Арку дружбы народов, нравится всем киевлянам и украинцам, за исключением оппонентов Виталия Кличко, который инициировал возведение этого туристического объекта.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "112 Украина", сообщается на его персональном сайте.

"Этот мост нравится каждому человеку, который там побывал, но не нравится моим оппонентам. И "мост Кличко" уже стал элементом политической борьбы против меня, - сказал мэр Киева. - Вот сейчас уже подбросили новую информацию - мухи там! Как могли завестись мухи в стекле? - Не знаю. Увидели насекомых с нижней части стекла и уж такая сенсация! Могу сказать одно - из мухи сделали слона", - пошутил Кличко.

Он обратился к киевлянам и всех украинцам, чтобы при возможности они посетили пешеходный мост и оценили красоту этого туристического объекта и вида, открывающегося с него на Днепр. "Я убежден, что от моста вы будете под большим впечатлением. И очень хорошо, что такие объекты в столице появляются. Я буду делать все возможное, чтобы хороших туристических объектов в городе становилось все больше! Ежедневно десятки тысяч киевлян приходят на пешеходный мост. Это ответ на вопрос, нужен ли он был или нет", - подчеркнул мэр Киева.

Он в очередной раз опроверг информацию, что проект пешеходно-велосипедного моста якобы был украден и что на его строительстве были украдены средства.

Также мэр назвал ложью информацию, что ЮНЕСКО будто была против строительства моста.

Как сообщалось, новый пешеходно-велосипедный мост, соединяющий парк "Владимирская горка" с Аркой дружбы народов, был открыт 25 мая ко Дня Киева.