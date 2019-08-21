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В Минске началась встреча подгрупп ТГК

В Минске началась встреча подгрупп ТГК
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В МИД Беларуси сообщили, что сегодня состоится и заседание Трехсторонней контактной группы.

В столице Беларуси Минске в среду началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.

"В Минске начали свою работу подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день также запланировано заседание Трехсторонней контактной группы.

Как сообщалось, на предыдущем заседании ТКГ 31 июля стороны договорились о начале 1 августа разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий. Также была достигнута договоренность, что последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным. Вместе с тем российские оккупанты, по данным СЦКК, сорвали такой синхронный демонтаж.

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Беларусь, Переговоры, Минск, ТГК.
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