МИД Украины решительно осудил задержание граждан Грузии

Новости Украины:Украинская сторона осудила задержание граждан Грузии на оккупационной линии.

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает действия российского оккупационного режима Цхинвали по незаконному задержанию граждан Грузии на оккупационной линии вблизи сел Ахалубани и Арцеви 17-18 августа 2019 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр ведомства.

"Возобновление процесса так называемой "бордеризации" и задержание невиновных граждан Грузии – это беспрецедентно дерзкое нарушение и преднамеренное откровенное игнорирование всех принципов и норм международного права со стороны оккупационного режима Цхинвали, подконтрольного Российской Федерации. Расцениваем такие действия российских оккупационных сил как намерение по дальнейшей дестабилизации ситуации в сфере безопасности и гуманитарной сфере", - говорится в заявлении.

"Призываем Российскую Федерацию и подконтрольные ей оккупационные силы освободить незаконно задержанных граждан Грузии, убрать искусственно возведенные разделительные барьеры на оккупационной линии и неукоснительно соблюдать международное право", - добавили в Киеве.

Ранее грузинская рабочая группа "Коалиции за суверенные выборы", в которую входят эксперты, дипломаты и журналисты, заявила, что за сутки 17-18 августа ФСБ России похитила восемь граждан Грузии, а также возобновила ползучую аннексию грузинских территорий в селе Гугутианткари на "границе" Грузии с оккупированными Россией территориями.

Российские военные 17 августа незаконно задержали семерых граждан Грузии, жителей села Ахалубани, которые направлялись в церковь святого Георгия, расположенную на линии оккупации. 18 августа у оккупированного села Арцеви незаконно был задержан еще один гражданин Грузии.

Позже представители оккупационного режима передали грузинской стороне автомобили похищенных граждан Грузии.

7 августа люди в военной форме начали устанавливать забор с колючей проволокой со стороны самопровозглашенной Южной Осетии и делали это вплоть до 15 августа.

16 августа в Гугутианткари прибыли несколько послов, более 20 представителей аккредитованных в Грузии дипломатических миссий и руководство страны.

Вследствие установки нового ограждения на линии разграничения в грузинском селе Гугутианткари, на территории, контролируемой самопровозглашенной Южной Осетией, оказались земельные участки с расположенными на них строениями двух местных семей.