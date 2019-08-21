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Кубив: Экспорт на территорию РФ сократился в четыре раза

Кубив: Экспорт на территорию РФ сократился в четыре раза
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Из слов Степана Кубива министра экономического развития и торговли Украины экспорт за последние 6 лет на территорию РФ сократился в 4 раза.

Доля рынка Российской Федерации в структуре экспорта в Украине сократилась с 23,7% в 2013 году до 6,4% в 2019 году.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"В 2013 году на РФ приходилось 23,7% экспорта товаров. Мы переориентировали экспорт, сейчас доля ЕС в экспорте товаров составляет 42%, а Российской Федерации - 6,4%. Она уменьшается", - сказал Кубив.

По его словам, почти 30% экспорта составляет доля рынков Азии. Также открыт рынок Африки, есть планы расширить экспорт на рынок Латинской Америки.

Япония будет экспортировать мясо птицы из Украины

"Были проведены встречи, есть четкие наработки, где можем развиваться", - отметил Кубив.

Параллельно с развитием экспорта улучшается бизнес-климат в стране.

"За три года провели 8 дерегуляционных заседаний правительства, на которых отменили почти 1300 устаревших, неэффективных или незаконных регуляторных актов", - добавил Кубив.

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Экспорт, Россия, Импорт, ВВП, Министр экономики, Степан Кубив.
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