Кубив: Экспорт на территорию РФ сократился в четыре раза

Новости Украины:Из слов Степана Кубива министра экономического развития и торговли Украины экспорт за последние 6 лет на территорию РФ сократился в 4 раза.

Доля рынка Российской Федерации в структуре экспорта в Украине сократилась с 23,7% в 2013 году до 6,4% в 2019 году.

Об этом на заседании правительства сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

"В 2013 году на РФ приходилось 23,7% экспорта товаров. Мы переориентировали экспорт, сейчас доля ЕС в экспорте товаров составляет 42%, а Российской Федерации - 6,4%. Она уменьшается", - сказал Кубив.

По его словам, почти 30% экспорта составляет доля рынков Азии. Также открыт рынок Африки, есть планы расширить экспорт на рынок Латинской Америки.

"Были проведены встречи, есть четкие наработки, где можем развиваться", - отметил Кубив.

Параллельно с развитием экспорта улучшается бизнес-климат в стране.

"За три года провели 8 дерегуляционных заседаний правительства, на которых отменили почти 1300 устаревших, неэффективных или незаконных регуляторных актов", - добавил Кубив.