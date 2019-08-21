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Комиссия при президенте Украины по помилованию сократилась на 4 человека

Комиссия при президенте Украины по помилованию сократилась на 4 человека
18:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский утвердил новый состав Комиссии при президенте по помилованию.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый персональный состав Комиссии при президенте Украины по вопросам помилования, сократив его численность на 4 человека.

Соответствующий указ президента Украины №615/2019 от 21 августа 2019 года, обнародован на сайте главы государства в среду.

Так, в состав Комиссии по помилованию вошли: руководитель аппарата Офиса президента Украины Алексей Днепров (как глава Комиссии), исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко (заместитель главы Комиссии), заместитель руководителя департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград – руководитель управления по вопросам помилования Офиса президента Украины Иван Пуховець (замглавы Комиссии, присутствовал в предыдущем составе Комиссии), исполнительный директор общественной организации "Экспертный центр по правам человека" Юрий Белоусов, начальник администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Александр Крикушенко, заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина, главный консультант управления по вопросам помилования департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса президента Александр Марченко (секретарь Комиссии), председатель правления Международной общественной организации "Международное общество прав человека - Украинская секция" Андрей Сухоруков (присутствовал в предыдущем составе Комиссии).

Таким образом, в данный момент персональный состав Комиссии уменьшился с 12 до 8 человек.

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Также Зеленский внес изменения в Положение о порядке осуществления помилования, утвержденного указом президента №223 от 21 апреля 2015 года.

В частности, теперь предусматривается, что указы президента Украины о помиловании осужденных лиц, отбывающих наказание в учреждениях или органах исполнения наказаний, а также в отношении граждан иностранного государства, осужденных судами Украины к лишению свободы, которые переданы для отбывания наказания в государствах, гражданами которых они являются передаются для исполнения Министерству юстиции Украины (согласно предыдущей редакции, указы президента о помиловании осужденных, отбывающих наказание в учреждениях исполнения наказаний передавались для исполнения Государственной пенитенциарной службе Украины).

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Кабинет Министров, Комиссия, Президент Украины, Помилование, Владимир Зеленский.
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