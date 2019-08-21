Зеркаль исключила работу послом Украины в США

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отрицает возможность назначения ее на должность посла Украины в США.
"Могут исключать", - сказала Зеркаль в среду в эфире "5 канала", комментируя слова ведущей о том, что пользователи соцсети Фейсбук не исключают назначение Зеркаль на пост посла в США.
Говоря о встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Варшаве, Зеркаль выразила мнение, что это будет "нормальная интересная встреча".
"Мы отрабатываем ту часть, которая связана с информационно-аналитическим обеспечением, документами, которые планируется подписать на встрече в Польше, а также наполнение этих встреч", - добавила она.
Как сообщалось, 14 августа Зеркаль заявила, что намерена завершить свою работу в МИД.