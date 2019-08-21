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Маркарова может остаться в новом составе Кабмина

Маркарова может остаться в новом составе Кабмина
19:27 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Украины:Такую возможность допустил народный депутат Давид Арахамия.

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что министр финансов Оксана Маркарова может сохранить свой пост в новом составе Кабинета министров.

"Вероятность в Маркаровой (остаться в Кабмине - прим. Ред.) Самая высокая, но есть много других людей, которые обсуждаются. В том числе, Аваков (министр внутренних дел Украины Арсен Аваков – ИФ) и Супрун (и. о. министра здравоохранения Украины Уляны Супрун - ИФ)... Конкретнее сказать не могу", - отметил Арахамиа в комментарии телеканалу НАШ в среду.

В то же время, Арахамиа сообщил, что в партии уже определились с кандидатом на должность министра иностранных дел Украины.

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"Относительно министра иностранных дел уже определились, но не буду называть фамилию, надо чтобы Офис президента это комментировал. Относительно министра обороны – шорт-лист еще наполняется, там неполная определенность", - сказал Арахамия и отметил, что в списке кандидатур Авакова нет.

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Экономика, Кабмин, Кабинет Министров Украины, Оксана Маркарова.
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