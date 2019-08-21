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"Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных

"Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
19:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В СИЗО “Лефортово” подтвердили перевод Сущенко и еще четырех политзаключенных.

В московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что к ним перевели пятерых украинских заключенных из "списка Сенцова".

Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на информацию члена общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева.

По словам правозащитника, в изоляторе находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко. Об этом правозащитникам сказал начальник отдела режима и охраны Александр Ханов, однако никаких документов члены ОНК не получили.

"Про [Павла] Гриба они почему-то сказали, что его нет. Они прямо по базе не проверяли, это просто сотрудник [Ханов], который нас сопровождал, сказал, что этого не помнит и что его, скорее всего, нет", — добавил Еникеев.

Когда члены ОНК в дежурной части начали расспрашивать про украинцев, им ответили, что те отказались с кем-либо общаться. Затем тюремщики сказали, что в СИЗО произошла авария с водопроводом и предложили прийти в другой день, рассказал Еникеев.

Как сообщалось, 20 августа, активистка Виктория Ивлева рассказала, что в "Лефортово" у нее приняли передачи для Балуха, Клыха, Кольченко, Гриба и Карпюка. Адвокаты украинцев отказались это комментировать. На следующий день она заявила, что в СИЗО приняли передачи для Сущенко и Алексея Сизоновича.

Различные источники в РФ сообщают, что данные факты могут свидетельствовать о предстоящем масштабном обмене заключенными между Россией и Украиной.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко в нарушение международных норм задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа, где работал последние 6 лет. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже.

Фейгин предполагает возможность обмена Сущенко на Вышинского

Московский городской суд 4 июня 2018 года осудил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима; 12 сентября Верховный суд России признал это решение "законным".

Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области (г. Кирово-Чепецк, д.Утробино).

В колонии Сущенко находится в так называемом безопасном месте, чтобы избежать возможных конфликтов и инцидентов с другими заключенными. Его содержание там 5 августа 2019 года был продлено на три месяца.

В начале августа защитник Сущенко Марк Фейгин заявил, что его подзащитный подписал документы на согласие отбывать срок наказания в Украине.

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Россия, СИЗО, РФ, Тюрьма, Лефортово, Роман Сущенко.
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