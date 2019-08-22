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Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков

Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
12:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Украины:Министр МВД Украины Арсен Аваков сообщил,что с начала АТО на территории оккупированного Донбасса погибло более 450 правоохранителей.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что за годы независимости страны при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 правоохранитель, а с начала проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины погибли 455 полицейских, сообщает пресс-служба МВД.

"К сожалению, количество потерь в правоохранительных рядах с началом антитеррористической операции возросло. В упорной борьбе с российскими оккупантами за территориальную целостность Украины в зоне АТО/ООС погибли 455 работников органов внутренних дел, 1920 ранены, 34 пропали без вести, у 341 установлена инвалидность, 1 пленён, 243 несовершеннолетних ребенка остались без отца", - отметил министр во время почтения памяти правоохранителей, погибших при исполнении служебных обязанностей в четверг на Соломенской площади Киева.

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Увековечили память погибших коллег и заместители министра внутренних дел, руководство Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, Государственной пограничной и миграционной служб, Национальной академии внутренних дел, ветераны ОВД и родные погибших правоохранителей.

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Киев, МВД, Арсен Аваков, АТО, Нацполиция, ООС.
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