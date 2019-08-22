Скачать
Четверг, 22.08.2019
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню

Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа

Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
13:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Помимо торжественного открытия Верховной рады 29 августа Дмитрий Разумков не исключил формирования нового правительства.

Глава подготовительной депутатской группы, новоизбранный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков не исключает возможности рассмотрения в Верховной Раде Украины 29 августа вопроса формирования правительства. Об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием подгруппы подготовительной депутатской группы.

Помимо торжественного открытия, Разумков отметил:"Этот вопрос еще не проговаривался на заседании первой подготовительной группы. Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем так же на общем заседании Подготовительной депутатской группы". На уточнение, может ли парламент 29 числа рассмотреть вопрос формирования правительства, он заявил, что пока не готов ответить на данный вопрос, поскольку не обсуждал его с коллегами. "Но я не исключаю", - добавил Разумков.

21 августа избранный народный депутат, возможный руководитель будущей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что много политических сил отказались предоставлять кандидатов на должности министров в новом правительстве. Однако, по его словам, новое правительство будет технократическим и "договорняков" во время его формирования не будет. При этом Арахамия заверил, что все новое правительство будет профессиональным.

В "Слуге народа" назвали кандидатов на роль спикеров Верховной Рады

Избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия рассказал, кто из нынешнего состава Кабинета министров Украины может попасть в новое правительство.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, "Слуга народа", Дмитрий Разумков, Давид Арахамия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
05 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
ГФС сообщила, сколько &quot;евроблях&quot; растаможили украинцы
ГФС сообщила, сколько "евроблях" растаможили украинцы
&quot;Слуга народа&quot; претендует на большую часть комитетов рады
"Слуга народа" хочет занять 21 комитет
Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способный работать год без подзарядки
Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способный работать год без подзарядки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь