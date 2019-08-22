Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа

Новости Украины:Помимо торжественного открытия Верховной рады 29 августа Дмитрий Разумков не исключил формирования нового правительства.

Глава подготовительной депутатской группы, новоизбранный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Разумков не исключает возможности рассмотрения в Верховной Раде Украины 29 августа вопроса формирования правительства. Об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием подгруппы подготовительной депутатской группы.

Помимо торжественного открытия, Разумков отметил:"Этот вопрос еще не проговаривался на заседании первой подготовительной группы. Как только оно будет, мы обязательно его проголосуем так же на общем заседании Подготовительной депутатской группы". На уточнение, может ли парламент 29 числа рассмотреть вопрос формирования правительства, он заявил, что пока не готов ответить на данный вопрос, поскольку не обсуждал его с коллегами. "Но я не исключаю", - добавил Разумков.

21 августа избранный народный депутат, возможный руководитель будущей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что много политических сил отказались предоставлять кандидатов на должности министров в новом правительстве. Однако, по его словам, новое правительство будет технократическим и "договорняков" во время его формирования не будет. При этом Арахамия заверил, что все новое правительство будет профессиональным.

Избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия рассказал, кто из нынешнего состава Кабинета министров Украины может попасть в новое правительство.